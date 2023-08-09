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Взрыв в Сергиевом Посаде

Патриарх Кирилл выразил соболезнования пострадавшим из-за взрыва в Сергиевом Посаде

Предстоятель Русской православной церкви пожелал сил врачам, борющимся за жизни пострадавших, и тем, кто трудится над разбором завалов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом в подмосковном Сергиевом Посаде, в результате которого пострадали многие люди. Обращение патриарха на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

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"Глубоко потрясен известием о мощном взрыве, произошедшем <...> в Сергиевом Посаде", - приводятся слова патриарха на сайте РПЦ.

Предстоятель РПЦ выразил соболезнования всем, кого затронуло происшествие, кто переживает о пропавших без вести или находящихся в больницах родных и близких. Он пожелал сил врачам, борющимся за жизни пострадавших, и тем, кто трудится над разбором завалов. 

Теги:
РоссияКирилл (патриарх)Взрыв в Сергиевом Посаде
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