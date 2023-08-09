Адвокат заявил о предвзятости суда при рассмотрении иска "Киево-Печерской лавры" к УПЦ

Никита Чекман отметил, что судьи не принимают самостоятельных решений

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Суд при рассмотрении иска государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" к канонической Украинской православной церкви (УПЦ) проявляет предвзятость и необъективность. Об этом заявил адвокат УПЦ Никита Чекман.

"Никакой объективности и законности не было. Судья показала свою предвзятость в этом деле. Мы видим, что происходит у нас на Украине, какой задействован административный аппарат для давления на судей. Судьи не принимают самостоятельных решений", - сказал Чекман в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, все понимают, какое решение будет вынесено судом. "Сегодня заповедник прямо сказал, что в случае удовлетворения иска они будут выселять монахов, хотя ранее его представители избегали этого вопроса", - подчеркнул Чекман. Не дожидаясь итогов судебного рассмотрения, заповедник уже выносит предписания об опечатывании корпусов монастыря, отметил адвокат. В частности, по его словам, 10 августа планируют опечатать четыре корпуса.

Ранее в Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что суд признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ, отказав ей в удовлетворении исковых требований к заповеднику. Чекман сообщил, что каноническая церковь обжалует этот вердикт и ожидает получения полного текста судебного решения.

В марте этого года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра", на территории которого расположен монастырь, в одностороннем порядке разорвал договор аренды и потребовал от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять эти незаконные требования, обе стороны обратились в суд. Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить пять корпусов лавры до 4 июля. Утром 6 июля при содействии полиции начался захват ряда корпусов, которые находятся в ведении УПЦ.