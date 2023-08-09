В Томской области открыли медпункты в самом отдаленном районе региона

Речь идет о Колпашевском, Верхнекетском и Тегульдетском районах

ТОМСК, 9 августа. /ТАСС/. Четыре новых фельдшерско-акушерских пункта открылись по нацпроекту "Здравоохранение" в Томской области, в том числе в Тегульдетском районе, одном из самых отдаленных муниципалитетов региона. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Тегульдетский район на востоке Томской области соединяется с региональным центром единственной трассой и мостом через реку Яя. В этой таежной местности почти в 250 км от Томска проживают более 4,5 тыс. человек.

"Новые фельдшерско-акушерские пункты появились в Колпашевском, Верхнекетском и Тегульдетском районах. Объекты возведены по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение". На возведение четырех новых объектов из областного и федерального бюджетов направлено более 26 млн рублей", - сказано в сообщении.

Новые ФАПы оснащены гинекологическими креслами, необходимым оборудованием доврачебной медицинской и экстренной помощи (электрокардиограф, дефибриллятор, холодильники для хранения лекарственных средств, экспресс-анализаторы уровня холестерина и сахара в крови). Здесь же сельчане смогут пройти первый этап диспансеризации. При выявлении нарушения в работе организма, фельдшеры направят пациентов на второй этап осмотра в районные центры.

Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" реализуется с 2022 года по нацпроекту "Здравоохранение". Его цель - организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.