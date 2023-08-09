СМИ: Байдену доложили, кто принес кокаин в Белый дом

Как сообщил журнал Soldier of Fortune, три источника в сфере безопасности назвали одно и то же имя

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Секретная служба США доложила президенту страны Джо Байдену, кто принес пакет с кокаином в Белый дом. Об этом сообщил журнал Soldier of Fortune со ссылкой на три источника, работающих в сфере безопасности и знакомых с инцидентом.

Все три источника, как утверждает автор журнала Сьюзен Катц Китинг, назвали одно и то же имя независимо друг от друга. Однако она публиковать его не стала. "Если хотите знать имя, спросите Джо Байдена", - сказал один из собеседников журналистки.

Журнал Soldier of Fortune обратился за комментарием к Байдену, а также к его жене, детям и вице-президенту Камале Харрис. В ответ на запрос на предполагаемый телефон Байдена пришел ответ, что сообщение не доставлено, отмечает журнал.

По данным американских официальных лиц и СМИ, наркотик был обнаружен 2 июля в западном крыле Белого дома в шкафу проходного помещения, в котором сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны. В этом крыле расположен кабинет президента. Там же находятся кабинеты ближайших помощников и советников главы государства. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила тогда, что Байден был в курсе случившегося. В середине июля Секретная служба США пришла к выводу, что наркотик принес, вероятно, кто-то из туристов, посещавших Белый дом с экскурсией. Установить личность нарушителя не представляется возможным, сочли тогда в Секретной службе.

Экс-президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что наркотик принадлежал одному из членов семьи Байдена.