В Карачаево-Черкесии впервые пройдет Фестиваль сельской молодежи

Участие в нем примут более 300 человек

ЧЕРКЕССК, 9 августа. /ТАСС/. Первый Фестиваль сельской молодежи пройдет в Карачаево-Черкесии (КЧР) 26 августа. Более 300 человек будут участвовать в соревнованиях по национальным видам спорта, в интеллектуальных играх и ярмарке вакансий, сообщил ТАСС министр КЧР по делам молодежи Ибрагим Тоторкулов.

"С целью развития духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания сельской молодежи, выявления творческих и талантливых жителей и сохранения национальной культуры Министерство по делам молодежи Карачаево-Черкесской Республики совместно с АНО "Моя карьера" и администрацией Прикубанского района 26 августа организует Фестиваль сельской молодежи", - сказал министр.

Мероприятие пройдет в селе Ильичевское Прикубанского района республики и соберет более 300 представителей молодежи. Программой предусмотрены соревнования по национальным видам спорта, в том числе борьбе на поясах, метанию камня и перетягиванию каната. К тому же, запланирована работа альтернативных площадок - по сборке оружия, битве на мечах, интеллектуальным играм, а также состоятся выставка социальных проектов и ярмарка вакансий.

Завершится фестиваль торжественной церемонией с выступлением почетных гостей, награждением победителей спортивных состязаний, проведением розыгрыша ценных призов и концертной программой.