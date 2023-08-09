9 августа, 20:45
Военная операция на Украине

Хинштейн обратился в ГП из-за решения суда по делу об оскорблении ребенка за шапку с Z

Глава комитета Госдумы по информполитике назвал решение Ленинского районного суда о прекращении уголовного дела о хулиганстве сомнительным

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру (ГП) РФ для опротестования решения Ленинского районного суда Екатеринбурга, который прекратил уголовное дело о хулиганстве из-за оскорбления ребенка в шапке с символом специальной военной операции. Об этом Хинштейн сообщил в Telegram-канале.

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"Направляю обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное (мягко говоря) решение", - написал Хинштейн.

Ранее в среду Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении Александра Неустроева, который оскорбил ребенка в шапке с символом специальной военной операции, и назначил ему судебный штраф в размере 7 тыс. рублей.

"Это - просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика", - подчеркнул Хинштейн.

Инцидент произошел в апреле 2023 года и попал на видео. Мужчина обругал ребенка за то, что тот шел в шапке с буквой Z. По версии следствия, 21 апреля 2023 года подозреваемый, находясь у одного из домов по улице Волгоградской в Екатеринбурге, действуя из хулиганских побуждений, совершил противоправные действия в отношении мальчика 2011 года рождения. Мужчина обвинялся по пунктам "а", "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением либо угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической ненависти либо вражды). 

Теги:
УкраинаРоссияСвердловская областьХинштейн, Александр ЕвсеевичВоенная операция на Украине
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