В Москве на территории Западного Дегунина завершили реконструкцию ФОКа

Работы велись за счет внебюджетных средств

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в районе Западное Дегунино. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"В ходе реконструкции не только увеличилась общая площадь ФОКа с 1,8 [тыс.] до 3,5 тыс. кв. м, но и изменилась этажность здания с двух до трех этажей за счет возведения дополнительных перекрытий и изменения высоты технического пространства под крышей. При этом наружные габариты здания не менялись", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Как отметили в Мосгосстройнадзоре, выполненные работы позволили расширить спектр фитнес-услуг и улучшить обеспеченность района Западное Дегунино объектами спортивной инфраструктуры в шаговой доступности от жилых домов. Физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя 25-метровый бассейн, тренажерный зал, несколько зон для групповых программ, СПА-комплекс, помещения медицинского, административного и технического назначения, а также фитнес-бар.

По словам Войстратенко, контрольно-надзорные мероприятия проводились на всех этапах реконструкции ФОКа. "За это время инспекторы Мосгосстройнадзора организовали две выездные проверки для оценки соответствия работ и применяемых материалов требованиям проектной документации", - подчеркнул он.

Работы велись за счет внебюджетных средств по адресу: улица Ивана Сусанина, дом 1/1, строение 1. Спортивный объект расположен в районе со сложившейся застройкой, рядом есть станция "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена, заключили в пресс-службе.