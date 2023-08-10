В Махачкале работы по восстановлению электроснабжения планируют начать 10 августа

Отключения произошли из-за аномально высоких температур

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Аварийные отключения электроснабжения у жителей Махачкалы возникли из-за аномально высоких температур, которые привели к повреждению подземного кабеля. Восстановительные работы начнутся утром в четверг, 10 августа, сообщили в пресс-службе Минэнерго Республики Дагестан.

"Людям объяснили, что из-за аномально высоких температур произошло повреждение подземного кабеля, что и привело к аварийным отключениям электроэнергии в их домах. Как только температура энергооборудования придет в норму, энергетики вернут свет в дома потребителей ул. М. Гаджиева. Однако сами аварийно-восстановительные работы начнутся с наступлением светлого времени суток", - говорится в сообщении.

По словам министра энергетики и тарифов Дагестана Марата Шихалиева, озвученные жильцами жалобы "справедливы и обоснованны". "Потребитель платит за качественную услугу и он должен ее получать, <…> однако перекрытие дорог - не выход из ситуации. К решению проблем, которые копились годами, необходимо подходить комплексно", - цитирует министра пресс-служба.

Ранее сообщалось, что сильная жара привела к массовым отключениям электроэнергии в городах и районах Дагестана. 9 августа жители Махачкалы перекрыли одну из центральных улиц из-за отключений света. На место выехали министр энергетики и тарифов республики и представители мэрии города.