Справороссы просят Мишустина оценить негативные последствия вырубки лесов вокруг Байкала

Авторы инициативы считают, что законопроект о вырубке может инициировать реализацию проекта "Синий конь", в рамках которого предполагается переброс воды из притоков реки Селенга в пустыню Гоби для реализации горнорудных проектов на юге Монголии

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с главой партии Сергеем Мироновым просят премьер-министра РФ Михаила Мишустина дать поручение оценить возможные негативные последствия принятия законопроекта, позволяющего до 2030 года провести вырубку деревьев вокруг озера Байкал. Письмо на имя Мишустина есть в распоряжении ТАСС.

Госдума в июле на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 2030 года провести вырубку деревьев для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные сооружения и дороги, расположенные на берегу Байкала. По мнению инициаторов внесения изменений, это нужно в том числе для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов.

Авторы инициативы считают нецелесообразным дальнейшее обсуждение законопроекта в Госдуме без заключения правительства РФ, учитывая отрицательное мнение МИД России и отсутствие позиции других заинтересованных министерств и ведомств. МИД РФ указывает, что законопроект нуждается в тщательной профессиональной подготовке с участием в том числе юристов-международников, поясняется в письме. "Ранее МИД РФ обращал внимание, что река Селенга, часть которой входит в центральную экологическую зону Байкальской природной территории, является трансграничным водотоком и входит в сферу регулирования соглашения между правительством РФ и правительством Монголии по охране и использованию трансграничных вод", - добавили парламентарии.

"Принятие данного законопроекта, по мнению экспертов, может инициировать реализацию проекта "Синий конь", в рамках которого предполагается переброс воды из притоков реки Селенга, как основного притока Байкала, в пустыню Гоби для реализации горнорудных проектов на юге Монголии. В настоящее время одной из главных проблем реализации проекта является дефицит воды для технологических нужд, которую предполагается решить путем реализации проекта "Синий конь", что приведет к падению уровня Байкала и обмелению Ангары со значительным уменьшением запасов пресной воды на территории РФ и другим значимым негативным последствиям для России в экологической и экономической сферах", - отметили справороссы.

"В связи с вышеизложенным прошу Вас дать поручение оценить возможные негативные последствия для РФ применения на практике положений законопроекта закона "О внесении изменений в статью 25-1 Федерального закона "Об охране озера Байкал" и статью 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе" и предоставить позицию правительства РФ в установленные законом сроки", - заключили депутаты.