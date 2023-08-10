В Москве на "Дне Индии" пройдут показы мод и кулинарные мастер-классы

Фестиваль состоится в парке развлечений "Остров мечты"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Фестиваль "День Индии" открывается 10 августа в московском парке развлечений "Остров мечты". До 13 августа гостей мероприятия ждет обширная развлекательная программа.

Организаторы подготовили 20 тематических зон, программу на главной сцене фестиваля с участием более чем 200 танцоров из Индии и России, показы мод, свыше 30 традиционных индийских свадебных церемоний, более 60 концертных номеров, лекций, показов кинолент Болливуда, кулинарных мастер-классов. Как сообщала главный организатор мероприятия, директор Индийского культурно-национального центра "Сита" Даша Котвани, также на фестивале пройдет розыгрыш двух билетов в Индию.

В 18:00 10 августа состоится открытие, в котором примут участие посол Индии в России Паван Капур и президент Индийского культурно-национального центра "Сита", основатель "Дня Индии" Сэмми Котвани. Начнется торжественная церемония с установления кулинарных рекордов. Шеф-повар Энияван, известный также как "Мистер Идли", вместе с основателем фестиваля приготовят два пирога идли - традиционное индийское блюдо из проса. Вес пирогов составит 77 кг.

Для гостей откроется индийский базар, пройдут занятия по йоге и аюрведе, состоится детский шахматный турнир. В зоне фуд-корта будут работать более 30 кафе индийской кухни, для приготовления угощений приглашены 4 шеф-повара из Индии. Одной из главных точек притяжения фестиваля называют Himalaya Relax Zone - пространство для отдыха, йоги и медитации, а самым ярким событием "Дня Индии" станет праздник красок Холи, который пройдет с 11 по 13 августа. Все мероприятия бесплатные.

Фестиваль проводится в Москве с 2014 года. Впервые парк развлечений "Остров мечты" стал его площадкой в августе 2022 года, мероприятие приурочили к 75-летию установления дипломатических связей между Индией и Россией. Фестиваль стал самым масштабным событием лета на "Острове мечты", собрав порядка 2 млн гостей.​​​​​