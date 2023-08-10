Россияне смогут увидеть звездопад Персеиды в ночь на 12 августа

Луна не помешает наблюдениям, отметили в Московском планетарии

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Луна в ночь пика метеорного потока Персеиды, ожидаемого с 11 на 12 августа, будет близка к новолунию, поэтому не помешает наблюдениям звездопада, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Условия наблюдения Персеид в 2023 году благоприятные. В ночь максимума Луна не помешает наблюдению метеоров, так как близка к новолунию (16.08.2023 г.). По данным Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час. Метеоры можно наблюдать при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки", - уточнили в планетарии.

Поток получил свое название от созвездия Персей, в котором находится область вылета метеоров (радиант). В средней полосе России он будет располагаться на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея в северо-восточной части неба. Наблюдать вспышки можно сразу после заката и до рассвета.

"Персей начинает свой путь от северо-восточного горизонта вечером и к утру поднимается очень высоко (почти в зенит), так что "падающие звезды" становятся видны по всему небосводу. <…> [Это] белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами", - сказали астрономы.

Ученые порекомендовали выбирать в качестве площадок для наблюдений места на расстоянии не менее 30 км от населенных пунктов, вдали от городских огней. Специальные приборы для того, чтобы увидеть "падающие звезды", не потребуются.

Персеиды - ежегодный поток, действующий с 14 июля по 1 сентября. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Сгорая в земной атмосфере, они образуют вспышки - метеоры.