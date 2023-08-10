В Красноярске пройдет первый в Сибири фестиваль авторской уличной еды

В проекте примут участие около 15 заведений

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Первый в Сибири фестиваль авторской уличной еды "Тайгэйр" пройдет в Красноярске в середине августа. Об этом ТАСС сообщила координатор фестиваля Диана Бутюгина.

"Впервые в Сибири в рамках сибирского гастрономического фестиваля "Тайгастро" на открытом воздухе пройдет фестиваль авторского стритфуда (уличная еда - прим. ТАСС) "Тайгэйр". Фестиваль организован совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий. Два дня - 12 и 13 августа - гостей будут ждать фудкорты с разными кулинарными концепциями на основе продуктов таежной экосистемы от лучших ресторанов", - сообщила Бутюгина.

По словам Бутюгиной, в проекте примут участие около 15 заведений. "Среди блюд уличной кухни повара приготовят, например, хот-дог с сосиской из мяса оленя и соусом тоннато, туруханского муксуна в остром свекольном креме, пельмени из северных рыб в копченом рыбном бульоне и многое другое. Все блюда авторские, но при этом их можно попробовать именно в формате стритфуда", - пояснила Бутюгина.

В рамках фестиваля будет работать локации с сибирскими продуктами и сувенирами от местных брендов.

Фестиваль сибирской кухни "Тайгастро" проходит в Красноярске с 2021 года. В 2023 году с 1 по 20 августа в фестивале примут участие более 200 ресторанов из 50 городов России. Рестораны-участники представят свое новаторское сет-меню.