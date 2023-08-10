В пригороде Хабаровска зимой запустят первый этап горнолыжного комплекса "Хехцир"

Инвестпроект рассчитан на более чем 17 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Первый этап горнолыжного комплекса "Хехцир" в пригороде Хабаровска запустят в декабре, сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале по итогам посещения стройплощадки.

"Запуск первого этапа спортивно-туристического комплекса запланирован на декабрь 2023 года", - написал Дегтярев.

Концепция проекта предполагает создание современного круглогодичного курорта. Он займет площадь в 360 гектаров, запланировано обустройство 11 трасс различной степени сложности и общей протяженностью более 10 км, с подъемниками с пассажиропотоком до 8 тыс. человек в час.

Губернатор сообщил, что в создание первой канатной дороги уже вложено свыше 1 млрд рублей, а весь инвестпроект рассчитан более чем на 17 млрд рублей. К настоящему моменту построены верхняя и нижняя станции канатной дороги, здание проката, заканчивается монтаж системы искусственного оснежения. Параллельно ведутся испытания четырехместного кресельного подъемника, который оборудован ветрозащитными колпаками и сиденьями с подогревом.

Это будет первый большой горнолыжный курорт, расположенный рядом с Хабаровском. Сейчас у региональной столицы нет развитого горнолыжного центра, только небольшие базы. Зимой любители активного отдыха выезжают на комплекс "Холдоми" недалеко от Комсомольска-на-Амуре. Новый горнолыжный комплекс возводится на базе неработающей несколько лет базы "Спартак", инфраструктура которой сильно устарела.