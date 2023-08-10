На Сахалине представили молодежный центр развития компетенций

Сейчас он работает в тестовом режиме

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Круглогодичный центр развития компетенций молодежи "Острова карьеры" представили участникам проходящего на Сахалине всероссийского молодежного форума "ОстроVа", в числе которых - первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом сообщает пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области.

"Сейчас центр работает в тестовом режиме. Его первыми посетителями стали юные участники форума "ОстроVа". <…> В центре будут собраны самые подготовленные кадровые специалисты. Вместе с представителями молодежи они сформируют базу лучших практик по развитию карьеры и базу вакансий, помогут сахалинцам и курильчанам в поиске достойной работы", - говорится в сообщении.

По словам Кириенко, у сахалинской молодежи будет возможность не просто воспользоваться работой центра, но и поучаствовать в его дальнейшем проектировании и создании. "Можно разрабатывать любые амбициозные планы. Но если не найдется людей, которые будут их реализовывать, проекты останутся на бумаге. Поэтому необходимо целенаправленно решать кадровую проблему", - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Всероссийский молодежный форум "ОстроVа" стартовал 9 августа на острове Сахалин. По данным властей региона, цель форума - помочь участникам в личностном и профессиональном росте по образовательным направлениям "ОстроVа цифровизации", "ОстроVа патриотического воспитания", "ОстроVа карьеры". В форуме участвуют 500 молодых людей из 88 регионов России.