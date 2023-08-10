"Известия": подготовка ребенка к школе обойдется почти в 10 тыс. рублей

Как отмечает издание, средний чек по некоторым позициям из минимального набора товаров для подготовки к занятиям за год вырос на 27%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Покупка набора необходимых товаров для школьника к началу нового учебного года обойдется почти в 10 тыс. рублей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитического ресурса "Чек индекс".

Согласно его сведениям, расходы на минимальный набор товаров для подготовки ребенка к школе, в который входят пенал, дневник, набор ручек и карандашей, тетради, школьная форма и обувь, в среднем составляют 9,5 тыс. рублей.

Отмечается также, что средний чек по некоторым позициям вырос на 27% в сравнении с 2022 годом. В 2023 году на школьную форму придется потратить примерно 2 915 рублей, что на 21% больше, чем годом ранее.