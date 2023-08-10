В Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют сильные ливни и ветер до 20 м/с

ХАБАРОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Дожди с грозами и ветер ожидаются в Хабаровском крае в ближайшие дни, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Мощный циклон приближается к Хабаровскому краю. <...> С 11 по 13 августа на территории региона ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильные ливни и ветер", - говорится в сообщении со ссылкой на Дальневосточный гидрометцентр.

Осадки прогнозируются 11 августа в Бикинском, Вяземском районах и районе имени Лазо. 12-13 августа непогода ожидается в Хабаровском и Верхнебуреинском районах. Ветер может усилиться до 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают, что во время циклона возможны чрезвычайные ситуации на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Вероятны обрывы линий связи, электроснабжения, падения деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Группы поисково-спасательного отряда уже выехали в Вяземский район и район имени Лазо для мониторинга обстановки при прохождении циклона, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Малые реки и ручьи там могут выйти из берегов из-за дождей, не исключены подтопления в нескольких населенных пунктах.