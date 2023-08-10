В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 27 градусов

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Переменную облачность без осадков прогнозируют в Москве в четверг, 10 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 25 до плюс 27 градусов. В ночь на 11 августа температура воздуха может опуститься до плюс 13 градусов.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от плюс 23 до плюс 28 градусов. В ночь на 11 августа столбики термометров могут опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.