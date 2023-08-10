На Чукотке зафиксировали понижение температуры воздуха до минус 2 градусов

Заморозки прошли на севере Билибинского района округа

ТАСС, 10 августа. Необычно низкая для лета температура воздуха наблюдается в Чукотском автономном округе, сообщила ТАСС начальник Гидрометцентра ФГБУ "Чукотское УГМС" София Давыдова. На севере Билибинского района отмечаются заморозки.

"На территории округа наблюдаются северные потоки ветра, обусловленные тыловой частью Беринговоморского циклона. Они принесли с Арктики холодную воздушную массу. В ночные часы на севере Билибинского района температура опустилась до минус 2 градусов", - рассказала Давыдова.

Она отметила, что в целом прохладная погода является нормой для северного лета. При этом нынешний температурный фон ниже нормы на 1-2 градуса.