На юге Сахалина продлили экстренное предупреждение из-за сильного дождя

Речь идет о территориях Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Спасатели из-за неблагоприятных погодных условий объявили на вечер 10 августа и ночь 11 августа экстренное предупреждение на территории шести районов на юге Сахалина и в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - рассказали в управлении.

По информации местных синоптиков, вечером 10 августа и ночью 11 августа на территории Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь. Днем 11 и 12 августа на реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровня воды на 1-2 м, выходы воды на пойму, затопление сельхозугодий, дорог, отдельных населенных пунктов.

Ранее из-за сильных дождей спасатели объявляли экстренное предупреждение в тех же районах на 9-10 августа. Сейчас на юге Сахалина идут дожди, дует слабый ветер. На острове отмечается сильное похолодание - температура воздуха в Южно-Сахалинске опустилась до плюс 17 градусов.