В Госдуму внесли законопроект о праве родителей блокировать введение формы в школе

Документом предлагается установить, что локальный нормативный акт принимается, если более половины членов общешкольного родительского собрания проголосовали за его принятие

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым внесли в палату парламента законопроект о праве родителей школьников блокировать решение руководства образовательной организации о введении обязательной школьной формы. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 38 "Закона об образовании в Российской Федерации". Сейчас она предусматривает, что образовательная организация вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, а также правила ее ношения. Соответствующий локальный нормативный акт организации принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии).

Законопроектом предлагается установить, что локальный нормативный акт принимается, если более половины членов общешкольного родительского собрания проголосовали за его принятие.

"Учитывая, что школьная форма является наиболее затратной частью для приобретения необходимых школьных принадлежностей для сбора ребенка в школу, важно, чтобы родители, как основные заинтересованные стороны, имели возможность активного участия в этом процессе", - указали авторы инициативы в пояснительной записке.