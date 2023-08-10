Более 700 НКО будут участвовать в конкурсе грантов мэра Москвы

Заявки подали некоммерческие организации, которые реализуют социальные проекты

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Порядка 720 некоммерческих организаций (НКО), реализующих социальные проекты для москвичей, примут участие в конкурсе грантов мэра Москвы в этом году. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В конкурсе грантов мэра Москвы в 2023 году будет участвовать более 720 некоммерческих организаций. Заявки подали некоммерческие организации, которые реализуют социальные проекты для москвичей", - говорится в сообщении.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова отметила, что в этом году было получено почти 900 заявок на участие в конкурсе, при этом треть НКО впервые принимают в нем участие. "Среди организаций, претендующих на грант, были как НКО со стажем, работающие в Москве более года, так и совсем молодые, без опыта реализации проектов. На выбор участникам предложили 12 номинаций. Самыми популярными стали "Молодежь Москвы", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт", - рассказала она.

Уточняется, что общий бюджет конкурса составит 600 млн рублей. Организации с опытом работы более года могут получить до 5 млн рублей, НКО, действующие не менее шести месяцев - до 500 тыс. рублей.

До 31 августа экспертный совет, сформированный совместно с Общественной палатой Москвы, проведет независимую оценку проектов НКО. Эксперты также определят рекомендованную сумму гранта для каждой организации.

Конкурс грантов проводится с 2002 года. С этого времени Москва поддержала более 3,2 тыс. социальных инициатив, участниками которых стали 9 млн человек. В 2022 году победили 227 проектов, из них 92 впервые получили грантовую поддержку. Принять участие в конкурсе могут организации, работающие в Москве более полугода, не имеющие просроченной задолженности по уплате налогов и политических партий в составе учредителей, а также не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановки деятельности.