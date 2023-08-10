Внуково и Домодедово работают штатно после сообщений о беспилотниках

Во Внуково с 2:43 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, в Домодедово - с 2:59 до 5:15

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах авиакомпаний.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два ударных БПЛА, летевших в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО около 04:00: один в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 2:43 часов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов были перенаправлены в другие авиагавани. С 5:15 часов ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе Внуково.

В Домодедово ограничения также вводились с 2:59 ночи до 5:15 утра. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.