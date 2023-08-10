В Миассе предупредили о взрывах из-за подрывных работ

Жителей попросили сохранять спокойствие

ЧЕЛЯБИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Подрывные работы будут проходить днем на объекте Тургоякского рудоуправления в Миассе Челябинской области. В связи с этим местных жителей попросили не пугаться взрывов, следует из материалов, опубликованных городским управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

"Тургоякское рудоуправление 10 августа с 12:00 (10:00 мск) проведет плановые подрывные работы. Просим не пугаться и сохранять спокойствие", - сказано в материалах.

Миасский городской округ объединяет в своем составе город Миасс и 28 сельских поселений, находится в 96 км к юго-западу от Челябинска. По официальным данным, численность постоянного населения Миасского городского округа составляет около 167 тыс. Сейчас в Миасском городском округе работают около 44 крупных и средних промышленных предприятий. Основную долю объема промышленной продукции, выпускаемой в Миассе, обеспечивает машиностроение.