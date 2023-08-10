ГП РФ признала нежелательной НПО "Сетевое объединение журналистов-расследователей"

В Генпрокуратуре считают, что организация занималась распространением ложной информации о деятельности ВС РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность НПО "Сетевое объединение журналистов-расследователей", связанного с ФБК (признан экстремистским и запрещен в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team ("Сетевое объединение журналистов-расследователей"), Украина", - сообщили в Генпрокуратуре.

"Электронную платформу, которая первоначально называлась War in Ukraine, создал скрывающийся за границей от уголовного преследования гражданин России Руслан Карпук совместно с участниками запрещенной экстремистской организации ФБК, являющимися резидентами иностранных государств и также проживающими за рубежом", - отметили в надзорном ведомстве.

"Основной целью группы псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о Вооруженных силах РФ, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации. В своей деятельности так называемые расследователи взаимодействуют с организацией Bellingcat, имеющей схожие цели и деятельность которой также признана нежелательной", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве добавили, что Conflict Intelligence Team на постоянной основе размещает в интернете искаженные материалы якобы с доказательством "военных преступлений" Вооруженных сил РФ в период проведения специальной военной операции. Так, 3 марта 2022 года Роскомнадзором за распространение недостоверной общественно значимой информации о ходе СВО заблокирован ее сайт. "Имитируя журналистскую деятельность, организация активно участвует в инициируемых зарубежными антироссийскими центрами пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных настроений и деструктивных идей. Ее псевдоэкспертные заключения, основанные на заведомо ложных аргументах и выдаваемые за мнение граждан России, передаются в США и используются лоббистами с целью усиления санкционного давления на нашу страну", - констатировали в Генпрокуратуре.