Возле станции Крекшино в Новой Москве выполнили более 60% работ по благоустройству

В границы работ вошли 1-я Железнодорожная улица, участок улицы Запрудной, пешеходная связь между ними и участок улицы 2-й Железнодорожной

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 60% работ по благоустройству возле станции Крекшино будущего МЦД-4 в ТиНАО. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Основная задача - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, адаптация пространства возле нее под запросы пассажиров и местных жителей. В границы работ вошли 1-я Железнодорожная улица, участок улицы Запрудной, пешеходная связь между ними и участок улицы 2-й Железнодорожной", - сказал Бирюков.

В зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.

"В рамках проекта убираем воздушные линии в кабельную канализацию, обновляем асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, уже разбили почти 9 тыс. кв. м газона. Сейчас работы проходят непосредственно около станции, где с обеих сторон обустраиваем два разворотных круга для автобусов, организуем стоянки для автомобилей, оборудуем остановочные павильоны с зарядными слотами", - добавил заммэра.

Кроме того, в районе станции Крекшино установят почти 120 фонарей и более 50 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Для обеспечения безопасности пешеходов наземные переходы оснастят почти 40 опорами контрастного освещения.

Приведут в порядок и пространство возле входа на платформу со стороны 2-й Железнодорожной улицы. Будет благоустроен участок между улицами 1-й Железнодорожной и Запрудной - там укрепят подпорные стенки зеленых склонов, обновят три лестницы и мостик над оврагом, установят лавочки. Основные работы планируется завершить до конца этого года.