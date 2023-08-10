На фестивале ландшафтного искусства на ВДНХ представят проекты ведущих дизайнеров России

Посетителей ждет день искусств, программа которого посвящена ландшафтному искусству и выступлениям выпускников искусствоведческих отделений вузов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Девятый Московский международный фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди" пройдет с 11 по 20 августа в Северном сквере ВДНХ в Москве. В этом году в номинациях "Большой сад" и "Малый сад" будет представлено 11 проектов ведущих дизайнеров России, еще пять - в категории "Сад-инсталляция", сообщается на портале мэра Москвы.

"Посетители фестиваля ландшафтного искусства "Сады и люди" смогут увидеть дизайнерские сады, побывать на выступлениях музыкальных коллективов и поучаствовать в экскурсиях и мастер-классах. Так, атмосферу умиротворения в своем проекте The Last Bloom создаст дизайнер Евгения Попова. Ее сад - это напоминание о родном доме и любование яркими красками уходящего лета. В названии работы "Закат" Валентины Григорьевой есть отсылка к пылающему августовскому и сентябрьскому небу", - говорится в сообщении.

О жизненном круговороте расскажет проект "Семена" Елены Ашиковой, Екатерины Братановой, Ксении Паутовой и Анастасии Беловоловой. Гости проследят, как росток проходит путь от зарождения до пышного цветения и урожая. Сад Ольги Кораблевой, Ирины Орловой и Татьяны Серовой называется "Теплые объятия". Прогулка по извилистым дорожкам погрузит в объятия природы, готовящейся к долгому зимнему сну. Кроме этого, любители и профессионалы в области садоводства в рамках фестиваля ежедневно будут встречаться в зеленом лектории. Посетителей ждет день искусств, программа которого посвящена ландшафтному искусству и выступлениям выпускников искусствоведческих отделений вузов. На занятии проекта "Огород в городе" познакомят с разнообразием растений, которые можно посадить в условиях мегаполиса, а в рамках программы "Детский сад" в мир садоводства пригласят самых юных гостей.

В состав жюри фестиваля вошли преподаватели ландшафтного проектирования и известные садовые дизайнеры из Москвы и Санкт-Петербурга.