В Москве около остановок и соцобъектов на Шаболовке появится 13 пешеходных переходов

На всех остановках специалисты сделают платформы шириной от 2 м с павильонами ожидания

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. В Москве на улице Шаболовка в 2023 году появится 13 дополнительных пешеходных переходов около остановок. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

"В этом году появится 13 дополнительных пешеходных переходов около остановок на улице Шаболовке. Она соединяет Южный и Центральный административные округа Москвы и пролегает по районам Якиманка, Донской и Даниловский. Пассажиры городского транспорта и водители ежедневно используют ее, чтобы добираться к станциям метро "Шаболовская" и "Октябрьская", которые расположены в конце и начале почти двухкилометровой улицы. На всех восьми трамвайных остановках на Шаболовке для удобной посадки и высадки пассажиров специалисты сделают платформы шириной от 2 м с комфортными павильонами ожидания, количество полос движения останется прежним, чтобы сохранить пропускную способность дороги", - говорится в сообщении.

Так, новые пешеходные переходы появятся: у дома 56 рядом с пересечением с улицей Серпуховский Вал; около трамвайной остановки "Серпуховский Вал"; на углу дома 63, корпуса 1 рядом с поворотом в Дальний переулок; у трамвайной и автобусной остановок "Улица Лестева"; у дома 2 около трамвайной остановки "Метро "Октябрьская" и других.

В этом году Центр организации дорожного движения подготовил новые транспортные схемы в пяти административных округах Москвы. Движение станет еще безопаснее и комфортнее на 20 улицах в 12 районах.