На Ямале объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

По данным регионального гидрометцентра, местами порывы ветра достигнут 20 м/с

ТАСС, 10 августа. Дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с прогнозируют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО.

"Штормовое предупреждение. <...> 10 августа 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, в Пуровском, Надымском и Тазовском районах порывы 15-20 м/с, в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 15-18 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным регионального гидрометцентра, в Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха днем может достигнуть плюс 21 градуса.