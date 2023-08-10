Слуцкий направил в кабмин законопроект о переходе на четырехдневку для многодетных семей

По мнению лидера ЛДПР, такая мера замотивирует молодых людей создавать большие семьи и поспособствует положительному изменению демографической ситуации в России

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ подготовленный законопроект о переводе работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе депутата.

Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ новой нормой, согласно которой для работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, до достижения младшим из детей возраста 14 лет рабочая неделя может продолжаться не более 32 часов в неделю.

"Для самих родителей, воспитывающих трех и более детей, наличие большего свободного от работы времени, это возможность уделить внимание каждому ребенку, воспитать в них достойных личностей и граждан, что в полной мере способствует интересам нашей страны", - говорится в пояснительных материалах.

По словам самого Слуцкого, такая мера замотивирует молодых людей создавать большие семьи и поспособствует положительному изменению демографической ситуации в России. "Для этого государство должно предоставлять возможности и преференции, чтобы каждый еще на этапе планирования задавался целью воспитать трех или четырех детей", - подчеркнул политик в своем телеграм-канале.

В середине октября 2020 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели. Впервые с этой инициативой он выступил летом 2019 года, когда занимал пост премьер-министра РФ. Он отмечал, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней, в экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг. Медведев также подчеркивал, что данный процесс должен идти без сокращения зарплаты.