Москвичи более 7 тыс. раз забронировали помещения с помощью сервиса "Вместе с культурой"

Наиболее востребованы культурные учреждения Басманного и Пресненского районов, Арбата и Замоскворечья

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 7 тыс. раз жители Москвы забронировали помещения для проведения мероприятий с помощью сервиса "Вместе с культурой" на портале mos.ru. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"В каталоге сервиса "Вместе с культурой" представлено свыше 1,2 тыс. помещений на любой вкус: выставочные залы, творческие мастерские, аудитории, лектории, читальные залы, коворкинги и другие площадки. Наиболее востребованы культурные учреждения Басманного и Пресненского районов, Арбата и Замоскворечья. С начала года москвичи более 7 тыс. раз забронировали помещения для проведения мероприятий с помощью сервиса "Вместе с культурой" на портале mos.ru. Рост популярности связан с тем, что сервис вызывает доверие жителей, система бронирования проста и понятна, а в каталоге представлен большой выбор разнообразных площадок", - говорится в сообщении.

Чаще всего в городских пространствах проводили мастер-классы и консультации, состоялось более 1,5 тыс. событий такого формата. Кроме того, москвичи организовывали встречи, фото- и видеосъемки, лекции, концерты, игровые мероприятия и квесты, беседы и дискуссии, театрализованные представления, танцевальные вечера и дискотеки, литературные чтения и музыкальные лектории.

"Одним из решающих факторов при выборе сервиса на mos.ru для многих пользователей является то, что он создан городом. Почти половина его аудитории - люди, которые хотя бы раз уже использовали сервис ранее и вернулись к нему, чтобы вновь забронировать помещение для своего мероприятия. Это подтверждает его удобство, востребованность у москвичей. Среди пользователей - преподаватели, психологи, артисты, индивидуальные предприниматели. Они устраивают лекции, представления, творческие вечера, мастер-классы для детей. Так, сервис помогает профессионалам самореализоваться, а культурным учреждениям - разнообразить афишу мероприятий", - сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.