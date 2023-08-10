В Крыму предупредили о предстоящей утилизации боеприпасов

Жителей попросили сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым предупредили жителей о предстоящей утилизации боеприпасов в разных районах республики. Среди них - населенные пункты в Ленинском районе республики, а также город Старый Крым, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

"В населенных пунктах Ленинского района, а также в пгт. Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым с 12:00 до15:00 мск будет происходить утилизация боеприпасов", - написал он.

Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

В среду власти Республики Крым зарегистрировали случаи массовой информационной атаки по региону со стороны украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО). В проукраинских пабликах распространялась информация о взрывах, которые якобы звучали в нескольких районах Крыма. Крючков позже уточнил, что в Старом Крыму проводится утилизация боеприпасов на полигоне, а в Феодосии проходят учения с применением дымовой завесы.