РАНХиГС разработала образовательную программу по сотрудничеству ЕАЭС и Африки

Она рассчитана на представителей дипломатического корпуса африканских государств, а также магистрантов и аспирантов из стран Африки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президентская академия разработала образовательную программу для развития сотрудничества между ЕАЭС и странами Африки, она рассчитана на представителей дипломатического корпуса африканских государств, а также магистрантов и аспирантов из стран Африки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РАНХиГС.

"Президентская академия разработала образовательную программу для развития сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и валютно-финансовой сферах между ЕАЭС и странами Африки, включая взаимодействие с региональными объединениями. Программа рассчитана на представителей дипломатического корпуса африканских государств, аккредитованных для работы в Москве, магистрантов и аспирантов из стран Африки, обучающихся в российских вузах и изучающих вопросы в рамках диалога ЕАЭС-Африка", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в РАНХиГС, Минобрнауки России уже выделило 30 дополнительных квотных мест на страны Африки в рамках приемной кампании 2023/2024 учебного года. Все образовательные модули будут вестись на английском языке. По итогам обучения будет выдан сертификат повышения квалификации РАНХиГС государственного образца.

"Обучение африканских студентов по ключевым направлениям в рамках диалога ЕАЭС-Африка является важным шагом в развитии сотрудничества между Россией и странами Африки. Наша цель - сформировать у слушателей комплексное представление о перспективах развития сотрудничества и взаимодействия между ЕАЭС, Африканским Союзом и отдельными странами Африки. Мы стремимся укрепить наши партнерские отношения и способствовать активному развитию образования и культурного обмена между нашими регионами. Мы гордимся тем, что Академия станет платформой для такого важного образовательного проекта", - отметил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

В пресс-службе напомнили, что сейчас Президентская академия взаимодействует с африканскими партнерами на основании действующих меморандумов и соглашений о сотрудничестве. В их числе меморандум о взаимопонимании с Университетом Мансуры (Арабская Республика Египет), Группой "Высший институт торговли и бизнес-администрирования" (Groupe ISCAE, Королевство Марокко), соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией экономического сотрудничества со странами Африки (Россия), меморандум о взаимопонимании и соглашение об академической мобильности со Школой менеджмента ESCA (Королевство Марокко). Кроме того, планируется подписать соглашение о сотрудничестве с Университетом Калемие Демократической Республики Конго (ДРК), который аффилирован со вторым по величине в ДРК вузом - Университетом Лубумбаши.