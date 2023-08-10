В Москве четыре парковки со шлагбаумом станут перехватывающими с 11 августа

Парковаться с 05:30 до 02:00 можно будет бесплатно

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Четыре парковки со шлагбаумом в Москве станут перехватывающими с 11 августа. Всего в столице уже 89 перехватывающих парковок, сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"С 11 августа еще четыре парковки со шлагбаумом станут перехватывающими. Кроме того, к еще одной перехватывающей парковке - №9110 (на Славянском бульваре, дом 13, строение 1 - прим. ТАСС) добавили станцию МЦД-1 Славянский бульвар. Теперь с нее так же, как и с одноименной станции метро можно начинать поездки, чтобы парковка была бесплатной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый тариф позволит автомобилистам выгодно продолжать свой путь на городском транспорте, потому что парковаться с 05:30 до 02:00 можно будет бесплатно. Для этого нужно совершить не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. Первая из них должна начаться от ближайшей к парковке станции.

"Мы анализируем использование парковочного пространства, корректируем тарифы или внедряем новые форматы, чтобы автомобилистам было еще комфортнее оставлять свои машины. <…> Всего в столице уже 89 перехватывающих парковок", - добавил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.

Так, перехватывающими станут парковки: №9033 на Ленинградском шоссе, дом 16; №9074, напротив дома 152 корпус 1 по Профсоюзной улице, у станции метро "Теплый Стан"; №9062 на проспекте Вернадского, дом 105, корпус 3 и №9109 на проспекте Вернадского, дом 37, строение 2.