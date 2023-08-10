Досуговым центрам в Москве передали дополнительные помещения

В них будут открыты творческие студии, спортивные секции для детей и взрослых из шести административных округов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Власти Москвы передали досуговым центрам дополнительные помещения в шести округах города за полгода. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"В первом полугодии досуговым центрам столицы передано 28 помещений общей площадью более 7,4 тыс. кв. м. В них будут открыты творческие студии, спортивные секции для детей и взрослых из шести административных округов. Больше всего объектов недвижимости получили учреждения на северо-западе столицы - 13, 5 объектов выделили для организации работы с населением на северо-востоке столицы и 4 - на юго-западе", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

В пресс-службе отметили, что помещение площадью 832,2 кв. м было передано в оперативное управление спортивно-досуговому центру (СДЦ) "Кентавр". Объект расположен в районе Лианозово на улице Псковская, 9, корпус 2.

В первом полугодии этого года дополнительные помещения также получили Центр детских и молодежных социальных инициатив "Крылья" в СЗАО, Досугово-спортивный центр "Мир молодых" в ЮАО.