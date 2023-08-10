Сдавшие нормативы ГТО смогут прокатиться на московской канатке 12 августа бесплатно

Менее спортивные и подготовленные могут выполнить нормативы на скидку 50%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Проезд на канатной дороге в Москве будет бесплатным в День физкультурника для выполнивших нормативы ГТО. Об этом сообщили в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

"В день празднования Всероссийского дня физкультурника, в субботу, 12 августа, <…> Московская канатная дорога всем, кто выполнит четыре вида испытания на уровень золотого знака отличия ГТО, дарит бесплатный проезд. Менее спортивные и подготовленные могут выполнить нормативы на скидку 50%", - значится в сообщении.

Там уточняется, что принять участие в мероприятии могут все желающие. Выполнение нормативов будет проходить с 10:00 до 19:00 на станции "Лужники" Московской канатной дороги в методическо-выставочном центре комплекса ГТО. Подробности - на сайте.