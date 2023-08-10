В Москве проведут ребрендинг транспортной карты "Тройка"

Единый регламент позволит регионам проще создавать свои карты и продвигать узнаваемый бренд "Тройки" среди пассажиров

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Дизайн транспортной карты "Тройка" изменят. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"[Заммэра Москвы] Максим Ликсутов сообщил, что "Тройку" ждет ребрендинг - новые правила визуального оформления. В последние годы карта вышла далеко за пределы Москвы. Регионам, которые внедряют столичную билетную систему, нужно создавать для пассажиров "Тройки" с учетом местной культуры и истории. При этом, чтобы сохранить значимость бренда карты в экосистеме московского транспорта, необходимо внедрить единые правила по ее оформлению", - значится в сообщении.

Отмечается, что по "Тройке" в московском транспорте совершается около 80% поездок. С момента запуска пассажиры приобрели 49 млн карт.

"Сегодня московская билетная система "СберТройка" работает более чем в 25 субъектах России. Единый регламент позволит регионам проще создавать свои карты и продвигать узнаваемый бренд "Тройки" среди пассажиров", - добавил Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.