В Башкирии на камеру фотоловушки национального парка попал медвежонок-альбинос

По данным Минэкологии республики, на территории региона обитает около 2 тыс. медведей

УФА, 10 августа. /ТАСС/. Фотоловушка в национальном парке "Башкирия" зафиксировала медвежонка необычного белого окраса. По мнению специалистов, хищник принадлежит к привычному в регионе виду бурых медведей, и рожден альбиносом из-за нехватки пигмента в шерсти и коже, сообщили журналистам в пресс-службе парка.

"В фотоловушку национального парка "Башкирия" попался медвежонок белого окраса. На вид ему около двух лет. Несмотря на светлую шерсть, этот косолапый - представитель распространенного в республике вида "бурый медведь". Из-за недостатка в шерсти и коже пигмента меланина медвежонок родился альбиносом", - говорится в сообщении.

На кадрах медвежонок пьет воду из ручья, обнюхивает деревья и, прежде чем, выйти из кадра, осматривается, вставая на задние лапы. Отмечается, что такой окрас для медведя очень редок в Башкирии. В нацпарке уверены, что родители медвежонка-альбиноса привычного бурого окраса. "Не ошибусь, наверное, если скажу, что впервые удалось снять на видео медвежонка-альбиноса в Башкортостане. В нацпарке точно впервые. Известно, что у животных-альбиносов должны быть розовые носы. У нашего же Умки он черный. Достоверно сложно сказать, почему так. Но мы уверены, что родители у него обычного коричневого цвета. Большого медведя белого цвета мы бы точно заметили", - приводятся в сообщении слова директора национального парка Владимира Кузнецова.

По данным Минэкологии республики, на территории региона обитает около 2 тыс. медведей. При этом считается, что в нацпарке "Башкирия" самая высокая плотность бурого медведя. Причинами называются хорошая кормовая база и статус особо охраняемой природной территории, на которой запрещена охота.