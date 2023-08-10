В вузы Петербурга поступили более 800 человек по квоте для участников СВО

Самыми популярными направлениями стали технические специальности, их выбрали почти 300 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Более 800 человек поступили на бюджетные места в государственные вузы Санкт-Петербурга по квоте для военнослужащих и детей участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"В этом году по отдельной квоте для военнослужащих и детей участников СВО в вузы города принято более 800 человек. По каждому направлению для них было выделено 10% от общего числа бюджетных мест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самыми популярными у этой категории абитуриентов стали технические специальности, их выбрали почти 300 человек, также поступающие отдали предпочтение медицине и IT-сфере, сфере управления, творческим направлениям и педагогике. Более 10 абитуриентов избрали для себя спортивную карьеру. Вузы окажут поддержку студентам - детям участников СВО, молодым людям из новых регионов России в организации быта во время обучения.

По данным пресс-службы, всего на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в вузы Петербурга принято более 29 тыс. абитуриентов.