Свыше 70 тыс. пенсионеров Москвы ездят до центров долголетия на бесплатных автобусах

Особенной популярностью автобусы пользуются у жителей Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 70 тыс. москвичей старшего возраста воспользовались бесплатными автобусами проекта "Маршрут к долголетию" для поездок между центрами московского долголетия (ЦМД) и районами, где их еще нет. С момента запуска двух новых автобусов в марте этого года больше чем в два раза увеличилось число пассажиров, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Проект "Маршрут к долголетию" за год работы обрел большую популярность среди активистов центров московского долголетия. Сначала на маршруте курсировал всего один автобус, а сегодня их уже пять. С момента запуска двух новых автобусов в марте этого года больше чем в два раза увеличилось число пассажиров. До появления дополнительных автобусов ими пользовались около 30 тыс. человек, а сейчас "Маршрут к долголетию" объединил уже более 70 тыс. москвичей старшего возраста", - приводятся слова министра правительства Москвы - руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

Особенной популярностью автобусы пользуются у жителей Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов. Например, активисты исторического клуба "Петр Первый" из ЦМД "Зеленоградский" по пути в другие центры могут побывать на различных экскурсиях или посетить красивые и необычные места столицы. Участники клубов вместе проводят время, находят друзей, обмениваются опытом, участвуя в интеллектуальных играх, спортивных мероприятиях.