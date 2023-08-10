Суд оштрафовал "Вымпелком" на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки "18+"

Поводом для составления протокола стали несколько фильмов, размещенных на "Билайн ТВ", в том числе "Идеальные незнакомцы" и "Английский цирюльник" без маркировки "18+"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал компанию "Вымпелком" на 1 млн рублей за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений без соответствующей возрастной маркировки. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Признать ПАО "Вымпел-коммуникации" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения), и назначить наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Поводом для составления протокола стали несколько фильмов, размещенных на "Билайн ТВ", в том числе "Идеальные незнакомцы" и "Английский цирюльник" без маркировки "18+".