10 августа, 08:11

Суд оштрафовал "Вымпелком" на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки "18+"

Поводом для составления протокола стали несколько фильмов, размещенных на "Билайн ТВ", в том числе "Идеальные незнакомцы" и "Английский цирюльник" без маркировки "18+"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал компанию "Вымпелком" на 1 млн рублей за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений без соответствующей возрастной маркировки. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Читайте также
Okko оштрафовали на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценамиГлаву "Яндекса" оштрафовали за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки "18+"На "Кинопоиск" составили новый протокол за показ несовершеннолетним фильмов с ЛГБТ

"Признать ПАО "Вымпел-коммуникации" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения), и назначить наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Поводом для составления протокола стали несколько фильмов, размещенных на "Билайн ТВ", в том числе "Идеальные незнакомцы" и "Английский цирюльник" без маркировки "18+". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация