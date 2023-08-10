Всемирная продовольственная программа продолжает работу в Нигере

В организации сообщили, что адаптируются к трудностям

РИМ, 10 августа. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП в системе ООН) продолжает свою работу в Нигере, где в ходе мятежа военных отстранен от власти президент Мохамед Базум.

"ВПП продолжает выполнять свою работу, адаптируясь к трудностям, чтобы оказывать спасающую жизни помощь", - говорится в заявлении организации, размещенном на ее странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По оценке ВПП, в Нигере по меньшей мере 1,5 млн человек испытывают хроническую нехватку продовольствия. При этом население страны, достигающее 18 млн человек, растет на 4% в год, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Группа военных в Нигере подняла мятеж и объявила 26 июля об отстранении Базума от власти, закрытии границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. Для управления республикой был сформирован Национальный совет спасения родины, который 28 июля возглавил генерал Абдурахман Тчиани, командовавший президентской гвардией.