Игорь Ясулович рассказал, что продолжает лечение в больнице

Актер находится в одной из московских клиник с 13 июля

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сыгравший во многих известных фильмах, в том числе в "Бриллиантовой руке", "Золотом теленке" и "12 стульях", 81-летний народный артист РФ Игорь Ясулович, госпитализированный в одну из московских клиник 13 июля, продолжает лечение, прогнозов артист не делает. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Идет лечение. Сейчас будет как-то неправильно самому себе делать прогнозы, говорить свое мнение по этому поводу", - отметил артист.

С момента госпитализации Ясуловича в СМИ неоднократно появлялась информация, что якобы его перевели в реанимацию, но сын артиста, кинорежиссер Алексей Ясулович, в беседе с ТАСС ее опровергал.

В 1962 году Ясулович окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова), в 1974 году - режиссерский факультет того же вуза. Ясулович дебютировал в кинематографе, исполнив роль физика в драме Михаила Ромма "Девять дней одного года".

К числу наиболее известных ролей актера относятся Виктор Николаевич в комедии "Бриллиантовая рука", инженер Щукин в фильме "12 стульев", а также роли в картинах "По законам военного времени", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!", "Через тернии к звездам", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок" и многим другим. Кроме того, он известен как актер дубляжа.

C 1994 года - актер Московского театра юного зрителя. Является художественным руководителем актерского факультета ВГИКа, также преподает в ГИТИСе.