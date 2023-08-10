В Астане сотрудники посольства РФ и Россотрудничества возложили цветы к памятнику Абаю

Руководитель представительства агентства в Казахстане Ольга Филонова выразила благодарность поэту за его вклад в изучение русского языка

АСТАНА, 10 августа. /ТАСС/. Представители Россотрудничества и посольства РФ в Казахстане в Астане возложили цветы к памятнику Абаю Кунанбаеву - казахскому философу, поэту и просветителю. Об этом передает корреспондент ТАСС с места события.

"Сегодня не только Казахстан, но и весь мир вспоминает Абая. Его творчество широко известно, его труды переведены на огромное количество языков, в том числе русский, французский, китайский. Конечно, особая благодарность этому человеку за то, что он пропагандировал изучение русского языка, перевел на казахский язык произведения Пушкина, Лермонтова, Крылова, и все это востребовано до сих пор", - сказала журналистам руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане Ольга Филонова.

Она отметила, что произведения казахского поэта популярны во многих странах, где в день его рождения библиотеки проводят Абаевские чтения.

10 августа исполнилось 178 лет со дня рождения Абая Кунанбаева (1845-1904 годы) - казахского поэта, композитора, просветителя и общественного деятеля. Его считают основоположником казахской литературы и ее первым классиком. Он также способствовал распространению русской и европейской культуры среди казахов.

10 августа в Казахстане отмечают праздник - День Абая. В столице республики в этот день пройдут Абаевские чтения, литературно-музыкальные вечера, показ фильмов и другие мероприятия, посвященные творчеству поэта и просветителя.