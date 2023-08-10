В ФНПР заявили, что в РФ нет экономической основы введения четырехдневки для многодетных

Сокращать продолжительность рабочей недели просто невозможно, отметил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Экономической основы для введения четырехдневной рабочей недели для многодетных семей в России нет, в условиях дефицита рабочей силы это невозможно. Такое мнение выразил ТАСС заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

"Никакой основы для этого нет экономической. В данной конкретной ситуации для России, где есть недостаток рабочей силы - это подтверждается, в том числе крайне низким уровнем безработицы, - сокращать продолжительность рабочей недели просто невозможно", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что при выделении отдельных категорий и создания особых условий для них, необходимо пристальное внимание контролирующих органов. Шершуков выразил опасения, что при введении сокращенной недели для многодетных, работодатели могут под разными предлогами не брать их на работу.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ подготовленный законопроект о переводе работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, на четырехдневную рабочую неделю.

В середине октября 2020 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели. Впервые с этой инициативой он выступил летом 2019 года, когда занимал пост премьер-министра РФ. Он отмечал, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней, в экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг. Медведев также подчеркивал, что этот процесс должен идти без сокращения зарплаты.

В июле 2023 года министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отмечал, что в России нет необходимости законодательно закреплять четырехдневную рабочую неделю.