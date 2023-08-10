В Москве начали ремонт участка Ленинградского проспекта от ТТК до Волоколамского тоннеля

В 2023 году запланирован также ремонт дублера Ленинградского проспекта от дома 71а до улицы Маршала Шапошникова

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Участок Ленинградского проспекта от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Волоколамского тоннеля отремонтируют в этом году. Работы уже начались, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

"Стартовали дорожно-ремонтные работы на участке Ленинградского проспекта от ТТК до Волоколамского тоннеля. Заменим более 100 тыс. кв. м асфальта на проезжей части", - говорится в сообщении.

Ранее ремонт провели на участке магистрали от Белорусского путепровода до ТТК, включая дублеры Ленинградского проспекта, где обновили свыше 84 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.

"Ремонт необходим из-за образования колейности, которая может негативно сказаться на безопасности дорожного движения. Работы проводим в ночное время с частичными ограничениями движения транспорта. После завершения всех работ по укладке асфальта на полотно будет нанесена дорожная разметка", - пояснили в комплексе городского хозяйства.

Кроме того, в этом году запланирован ремонт еще одного участка - дублера Ленинградского проспекта от дома 71а до улицы Маршала Шапошникова.

"Ленинградский проспект в Северном административном округе пролегает через четыре района: Беговой, Аэропорт, Хорошевский и Сокол. Это самая широкая магистраль столицы, ее ширина достигает 120 м, а протяженность - 5,6 км", - закончили в пресс-службе.