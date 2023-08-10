Волонтеры "Чистой Арктики" приступили к уборке побережья у Старого Варандея в НАО

В состав группы вошли 20 человек

ТАСС, 10 августа. Группа волонтеров проекта "Чистая Арктика" приступила к уборке побережья Баренцева моря в районе поселка Старый Варандей в Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба администрации региона.

"На протяжении 11 дней добровольцы будут собирать в районе поселка Старый Варандей мусор и металлолом, оставленные еще с советских времен. Поездка волонтерского отряда осуществляется в рамках федерального проекта "Чистая Арктика". Традиционно мероприятие по очистке поселка Старый Варандей проходит при поддержке компании "Лукойл-Коми", - указано в сообщении.

В составе группы 20 человек, в том числе федеральные и окружные волонтеры, а также представители Всероссийской организации "Боевое братство". Добровольцы приехали из Екатеринбурга, Мурманска, Сочи, Челябинска, Перми, Казани, Московской, Владимирской и Архангельской областей.

Федеральный проект "Чистая Арктика" существует уже три года, он реализуется в девяти арктических регионах. Уже собрано и отправлено на переработку более 3 тыс. тонн различного мусора и металлолома.