ОП подписала соглашение о сотрудничестве при наблюдении за выборами с 16 партиями

Соглашение предусматривает в том числе взаимные консультации, совместные обсуждения стандартов и методик работы, обмен опытом и обучающие мероприятия

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ и представители 16 политических партий подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для обеспечения наблюдения за голосованием на выборах в сентябре. Церемония подписания прошла в Москве.

"Задача наблюдения для ОП РФ сводится к тому, чтобы обеспечить абсолютно беспристрастное участие представителей общественности в электоральных процедурах в целях обеспечения законности на выборах, в целях обеспечения соблюдения законодательства, защиты избирательных прав граждан. Мы искренне надеемся на то, что такие же цели преследуют и наблюдатели, которые будут присутствовать от политических партий, хотя прекрасно понимаем, что такое политическая конкуренция", - сказала секретарь ОП Лидия Михеева перед церемонией подписания документа.

Она отметила, что общественники, предлагая организовать взаимодействие, "нацелены на конструктивный диалог, на то, чтобы ни одна из партий не использовала механизмы наблюдения вне тех целей, которые предусмотрены законодательством". "Уверена, что так оно и будет. Благодарна всем коллегам, которые пришли и сели за один стол, несмотря на наличие разногласий между вашими политическими позициями и взглядами", - сказала Михеева.

Сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев напомнил, что такие встречи проходят в палате уже традиционно. "Координационный совет и создан в палате как инструмент взаимодействия между партиями, гражданским обществом, общественными организациями в вопросах, связанным с общественным контролем за голосованием", - отметил Григорьев. Он поблагодарил представителей партий за участие в создании золотого стандарта наблюдения за выборами. "Многие партии используют этот стандарт", - сказал Григорьев.

О соглашении

Соглашение предусматривает взаимные консультации, посвященные участию представителей партий в наблюдении за голосованием, совместные обсуждения стандартов и методик этой работы, обмен опытом и обучающие мероприятия, информирование в СМИ и интернете для разъяснения вопросов, связанных с избирательным процессом. Такое соглашение традиционно заключается перед каждыми выборами между уполномоченными представителями зарегистрированных в России партий и Общественной палатой РФ, которая ведет собственный общественный мониторинг выборов.

Документ подписали представители таких партий, как "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые Люди", "Родина", "Гражданская платформа", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Партия роста", "Зеленые", "Коммунисты России", "За справедливость", "Гражданская сила", Казачья партия, "Зеленая альтернатива", Демократическая партия России, Российская партия свободы и справедливости. Партия КПРФ не делегировала представителя и не подписала соглашение.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.