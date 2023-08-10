В России обнаружили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5

Новый вариант коронавируса распространяется быстрее предшественников, отметили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские специалисты выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5 или "эрис" с апреля по август. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5. выявлены в апреле 2023 года (в городе Москве, Московской области, городе Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия). Всего 17 случаев, или 0,24% от всех случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 года", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в стране этот вариант "пока не получил широкого распространения". Вместе с тем риски осложнения эпидситуации по ковиду, связанные с его распространением, существуют.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила линию "эрис" в перечень вариантов под наблюдением. В мире первые образцы, содержащие вирус, датируются февралем 2023 года. По данным ВОЗ, частота выявления этого варианта в мире возросла с 6,2% до 11,6%. EG.5 демонстрирует значительно более высокую эффективность распространения по сравнению с преобладающими вариантами-предшественниками XBB (XBB. 1.5. "кракен", XBB. 1.16. "арктур"), добавили в Роспотребнадзоре.

Вариант распространяется в Китае, США, Великобритании, а также в отдельных странах Европы и Азии. Сейчас его обнаружили в 51 стране.

"В целом, по оценке ВОЗ, наблюдается рост доли EG.5, более эффективное распространение и способность ускользать от иммунитета, на сегодняшний день не было отмечено изменений, связанных с тяжестью заболевания. Симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям. Однако "Эрис" немного более "конкурентоспособен", чем другие геноварианты SARS-CoV-2, способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета", - добавили в ведомстве.