Турпоток из России в Таиланд за первые семь месяцев 2023 года вырос в 11 раз

Туроператоры ожидают повышения спроса россиян на отдых на курортах королевства с приближением высокого сезона, который начинается в ноябре

БАНГКОК, 10 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Число российских туристов, посетивших Таиланд с января по июль этого года, выросло в 11 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно из статистических данных, предоставленных ТАСС Управлением по туризму Таиланда (ТАТ).

Согласно данным Министерства туризма, за весь 2022 год в страну приехали 435 тыс. туристов из России, а за первые семь месяцев 2022 года - всего 78,3 тыс. Что касается данных за этот год, то Таиланд уже посетили более 855 тыс. россиян.

Туроператоры тем временем ожидают повышения спроса россиян на отдых на курортах королевства с приближением высокого сезона, который начинается в ноябре. Остров Пхукет традиционно является излюбленным местом для гостей из России, которые образуют здесь самую многочисленную национальную туристическую группу. "Сейчас у нас идет активное бронирование на период высокого сезона и новогодних праздников на рейсы регулярных перевозчиков. Тем не менее бронирование сейчас в полную силу не ведется, поскольку клиенты ждут более бюджетных предложений в пакетах с чартерной перевозкой. На сегодняшний день реальная заполняемость гостиниц на новогодние праздники составляет от 20 до 40% в зависимости от района Пхукета и категории отеля", - сказал корреспонденту ТАСС генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Туристический поток в Таиланд резко вырос после отмены в октябре 2022 года всех ограничений на въезд и режима ЧП, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Минздрав страны ранее постановил, что с начала этого года прибывающим в страну туристам теперь не нужно предъявлять ни прививочные сертификаты, ни результаты тестов.

Больше всего иностранцев с начала года прибыли в Таиланд из соседней Малайзии - 2,4 млн, граждане этой страны традиционно посещают южные регионы королевства. На втором месте по объему турпотока оказался Китай (1,8 млн), на третьем - Южная Корея (907 тыс.), на четвертом - Индия (885 тыс.). Россия находится на пятом месте. Королевство рассчитывает принять в этом году до 1,5 млн граждан РФ. В 2019 году Россия была седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда, страну тогда посетили 1,5 млн россиян. В том же году турпоток в королевство достиг рекордного уровня, в общей сложности Таиланд посетили 40 млн иностранных туристов, а на саму туристическую отрасль пришлось 12% ВВП страны.