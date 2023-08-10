10 августа, 08:55
Взрыв в Сергиевом Посаде

Пострадавшие от взрыва в Сергиевом Посаде получат выплаты из бюджета области

Для этого будут предусмотрены региональный и муниципальный бюджеты

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Пострадавшие в результате взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде получат выплаты из регионального бюджета, заявил глава городского округа Дмитрий Акулов в эфире телеканала "Россия-24".

Читайте также
Что известно о взрыве в Сергиевом Посаде

"Мы будем взаимодействовать с регионом вместе с губернатором [Московской области Андреем Воробьевым], будет и муниципальный бюджет предусмотрен, и, конечно же, региональный для того, чтобы уже оказать помощь и поддержку пострадавшим в данной ситуации", - сказал он.

Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-росс", который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. В результате ЧП 1 женщина погибла, 60 человек пострадали. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. 

Теги:
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияВзрыв в Сергиевом Посаде
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация